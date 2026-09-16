Desfile del 16 de Septiembre, Concentraciones y Rodadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 16 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 desfile, 2 concentraciones, 2 rodadas de motociclistas, 3 rodadas de ciclistas, 1 rodada en patines y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

A las 10:00 horas comenzará el desfile conmemorativo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con inicio en el Zócalo capitalino para terminar en el Campo Marte.

En Gustavo A. Madero, a las 10:00 horas se llevará a cabo un desfile y exhibición de motos y autos en Cuautepec, del Monumento a Morelos, en Cerrada Juventino Rosas y Blanca Estela Pavón, colonia Forestal, con destino al Deportivo Carmen Serdán, colonia Loma La Palma, Estado de México.

En Miguel Hidalgo a las 20:30 horas, motociclistas rodarán de la gasolinera en Calzada México Tacuba 610, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, con destino al Parque Ecoturístico “La Marquesa”, Estado de México.

A las 12:00 horas, ciclistas rodarán en Gustavo A. Madero, de la Basílica de Guadalupe con destino al Monumento a la Revolución.

En Coyoacán, patinadores rodarán a las 07:30 horas desde el Estadio Banorte con destino a Parres, Carretera Federal a Cuernavaca, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ