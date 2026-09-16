Nuevos Sismos Sacuden el Sureste de México y SSN Informa Magnitud y Ubicación

Este 16 de septiembre de 2026, aniversario del inicio de la Independencia, México inició con nuevos sismos en la región sureste, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En redes sociales, el organismo informó que durante las primeras horas de este miércoles se registraron dos temblores con epicentro en Chiapas, estado que registró un potente sismo de magnitud 7.4 el pasado 17 de julio y que desde entonces ha sido sacudido por miles de réplicas.

Según el reporte más reciente, este día ocurrió un primer temblor en territorio chiapaneco a las 00:43 horas, de magnitud 4.1, con epicentro a 118 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Minutos después, a las 00:54 horas, el SSN registró un nuevo temblor de magnitud 4.0, a 129 km también al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Ayer, el Sismológico Nacional dio a conocer que hasta el momento suman 2 mil 561 réplicas del terremoto de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Luego de ese evento, el organismo publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.

Además, expuso que Chiapas es de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.

Al explicar el origen de esa sismicidad, comentó que se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

Ante la alta actividad sísmica de México, que se ubica en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se registra gran parte de los temblores a nivel mundial, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señaló la importancia de contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.

Recomendó prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.

SPB