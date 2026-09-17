Internacional

Mark Carney Afirma que Canadá y Europa Son Más Fuertes Juntos y Celebra Alianza

El primer ministro del país norteamericano dijo a legisladores de la UE que no pretendía un bloque que rivalizara con las grandes potencias mundiales

Mark CarneyLos europeos consideran desde hace tiempo a Canadá como un país que entiende particularmente bien a Estados Unidos debido a sus profundos vínculos económicos y políticos. Foto: Reuters.

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