Panteón Rococó y Los Tigres del Norte Llegan al Tiny Desk

En la serie de conciertos de ‘el Tiny’ de este mes, se presentan los grupos mexicanos Panteón Rococó, Los Tigres del Norte, así como la chilena Mon Laferte, naturalizada mexicana, entre otros.

La serie inició el 15 de septiembre con el Tiny Desk de Mon Laferte, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, en Estados Unidos.

La fecha para los conciertos de Panteón Rococó y Los Tigres del Norte, durante las celebraciones del Mes de la Música Latina de ‘El Tiny’, será en los próximos días.

Al respecto, Panteón Rococó compartió en su cuenta de Facebook una publicación donde anunció su presentación en el Tiny Desk, formato de conciertos íntimos de la cadena NPR Music donde se han presentado artistas como Lila Downs, Café Tacvba, Macario Martínez, Dua Lipa, Taylor Swift, Fito Páez, Harry Styles, Coldplay, entre otros.

Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, la programación de Tiny Desk cambia para celebrar a artistas latinos.

La edición de este año tendrá a exponentes de la música norteña, cumbia, ska, jazz, pop y rock. La lista la componen:

Mon Laferte, Yendry, Los Mirlos, Panteón Rococó, Los Texmaniacs, Alex Ferreira, Tim Bernardes, Los Tigres del Norte, Draco Rosa, Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba.

LECQ