Entretenimiento

Panteón Rococó y Los Tigres del Norte Llegan al Tiny Desk

Durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, los mexicanos forman parte de la lista de invitados a esta serie de conciertos íntimos de ‘el Tiny’

Panteón RococóFoto: Facebook @panteonrococo

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