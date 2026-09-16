Madonna Abrirá los VMAs 2026 a 23 Años de su Beso con Britney y Christina Aguilera

Madonna será la encargada de abrir los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, lo que marcará su regreso al escenario de la gala veintitrés años después de su recordada actuación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

En aquella presentación de 2003, las tres artistas interpretaron una versión de "Like a Virgin" y "Hollywood", en un número que simulaba una boda entre las tres y que terminó con los besos de Madonna a Spears y a Aguilera, una escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

Madonna encabeza la carrera de estos premios con once nominaciones, entre las que destacan las más importantes de la noche: video del año, por "Confessions II - The Film"; y artista del año y canción del año, por "Bring Your Love", junto a Sabrina Carpenter.

La cantante lanzó recientemente "Confessions II", álbum secuela de "Confessions on a Dance Floor" (2005), con ritmos electrónicos de club en el que reivindica a la pista de baile como un espacio de libertad. Previo al lanzamiento, anticipó los temas con un cortometraje de trece minutos dirigido por el dueto TORSO (David Toro y Solomon Chase), con cameos de Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Feid y Arca, entre otros.

Taylor Swift también será protagonista de la noche con nueve nominaciones en categorías como video del año, por "The Fate of Ophelia"; artista del año; y mejor pop, por "The Life of a Showgirl".

Por su parte, Sabrina Carpenter y Ariana Grande se ubican en el podio de las nominaciones con siete candidaturas cada una, en rubros como artista del año, video del año y mejor pop.

Los VMAs 2026 serán presentados por Snoop Dogg y se transmitirán en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre por CBS, con transmisión simultánea en MTV y Paramount+ (Premium) en Estados Unidos. La gala también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.