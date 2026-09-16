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Madonna Abrirá los VMAs 2026 a 23 Años de su Beso con Britney y Christina Aguilera

Madonna abrirá los VMAs 2026 a 23 años de su icónico beso con Britney Spears y Christina Aguilera. Lidera nominaciones con 11 candidaturas

Madonna-abrira-mtv-music-awardsFoto: Getty Images

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Madonna abrirá los VMAs 2026, 23 años después de su icónico beso con Britney. Lidera con 11 nominaciones, incluyendo video del año. No te pierdas esta histórica noche.

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