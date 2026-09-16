Canciones de Edgar Barrera que Otros Artistas Convirtieron en Éxitos

Édgar Barrera se ha consolidado como uno de los compositores y productores más importantes de la música latina actual.

Este miércoles se colocó como el artista que lidera los Latin Grammy con 10 nominaciones.

Ganador de un Grammy y con casi veinte Grammy Latinos en su carrera, el tamaulipeco,nacido en McAllen, Texas, y criado en Miguel Alemán, Tamaulipas, ha firmado, coescrito o producido algunos de los temas más escuchados de los últimos años, interpretados por artistas de géneros que van del regional mexicano al pop urbano.

Barrera se define ante todo como compositor y productor, no como figura pública: "No me interesa la prominencia ni nada parecido. Estar detrás de las bambalinas, escribiendo canciones, produciendo, haciendo lo que me gusta y sé hacer, es suficiente", ha dicho sobre su papel en la industria.

Barrera tuvo una conexión inmediata con Grupo Frontera porque comparten origen en la misma región fronteriza entre Texas y Tamaulipas, algo que él mismo describe como venir de la misma cultura y hablar el mismo idioma.

Esa cercanía derivó en una de las colaboraciones más exitosas de su carrera: "Un x100to", de Bad Bunny y Grupo Frontera, tema con el que el regional mexicano logró colarse en la categoría de canción del año de los Latin Grammy en 2022.

Barrera fue quien impulsó ese cruce entre el reguetonero puertorriqueño y la música regional mexicana, aprovechando que Bad Bunny ya buscaba desde hacía tiempo hacer algo con un toque mexicano.

El trabajo de Barrera no se limita a un solo estilo. Él mismo ha explicado que alterna semanas dedicadas a géneros urbanos con otras enfocadas en el regional mexicano, el pop o los ritmos tropicales, para no saturarse con un solo ritmo o un solo sonido.

Esa versatilidad se refleja en varios de los temas más sonados de los últimos años:

"Si antes te hubiera conocido", de Karol G

"La Bachata", de Manuel Turizo

"Coleccionando Heridas", de Marco Antonio Solís y Karol G

"Ya supérame", de Grupo Firme

"Que Vuelvas", de Carin León y Grupo Frontera

"El amor de su vida", de Grupo Frontera y Grupo Firme

"Ya no somos ni seremos", de Christian Nodal

"Soltera", de Shakira

"Chanel", de Becky G y Peso Pluma

"Dime cómo quieres", de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Varias de estas colaboraciones nacieron de vínculos de largo plazo: con Christian Nodal, por ejemplo, Barrera ha sido pieza clave en éxitos como "Se me olvidó" y "Nace un borracho", además de "Ya no somos ni seremos" y "Dime cómo quieres", consolidando una química que ambos describen como instantánea.

Para Barrera, el verdadero termómetro de un éxito no son los premios, sino la calle:

"Para mí, el mayor éxito que tiene una canción es la aceptación del público y que la consuma", ha señalado.

En ese sentido, también ha subrayado la importancia de que la industria reconozca a quienes escriben y producen, no solo a quienes cantan, agradeciendo el espacio que los Latin Grammy han abierto para compositores que "solemos pasar desapercibidos".

Con un catálogo que suma colaboraciones con Madonna, Shakira, Maluma, Camilo, Karol G, Bad Bunny, Peso Pluma y Grupo Frontera, entre muchos otros, Édgar Barrera se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.