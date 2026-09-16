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Canciones de Edgar Barrera que Otros Artistas Convirtieron en Éxitos

Conoce los éxitos que Edgar Barrera compuso para Karol G, Bad Bunny, Shakira, Grupo Frontera y otros artistas de la música latina.

Canciones-Edgar-Barrera-Compositor-Mexicano-Lidera-Nominaciones-Latin-Grammys-2026Edgar Barrera lidera las nominaciones al Latin Grammy 2026. Foto: AFP

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Édgar Barrera, el genio detrás de éxitos de Shakira y Grupo Frontera, lidera los Latin Grammy. Conoce su impacto en la música latina actual.

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