Accidentes

Incendio en Centro de Rehabilitación Provoca Evacuación en el Sur de Veracruz

Los servicios de emergencias trabajaron en la zona mientras los ocupantes del inmueble fueron llevados temporalmente a un sitio seguro

Un incendio en un centro de rehabilitación en Coatzacoalcos obligó a evacuar a más de 40 jóvenesUn incendio en un centro de rehabilitación en Coatzacoalcos obligó a evacuar a más de 40 jóvenes. Foto: N+

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Más de 40 jóvenes fueron evacuados por un incendio al interior de un centro de rehabilitación en Coatzacoalcos. Una falla eléctrico podría ser la causa que originó el siniestro.

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