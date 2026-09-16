Incendio en Centro de Rehabilitación Provoca Evacuación en el Sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, más de 40 jóvenes fueron evacuados tras el registro de un incendio en una casa habitación que es utilizada como centro integral de adicciones ubicada en la calle Álamo de 24 de la colonia Iquisa al sur del estado de Veracruz.

César Palacios, Subdirector de Protección Civil en Coatzacoalcos, dio a conocer que un tema eléctrico podría ser el motivo que generó este incidente en el sur de la entidad veracruzana.

'Se trata de una casa que se nos comenta es una clínica de rehabilitación al parecer un tema eléctrico, vamos para atrás ahorita ha sido inhalación de humo, es decir no ha pasado a mayores y seguimos trabajando con bomberos'

Según los datos recabados fueron cinco personas las que fueron atendidos en las ambulancias de protección civil por inhalación de humo y que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario. Jorge Tejeda, Comandante de Bomberos comentó acerca de como ocurrieron estos hechos.

'Afortunadamente todos lograron salir a tiempo el incendio se confino en un solo cuarto pero como tenemos mucho plástico cortinas eso nos emana un coctel de humo tóxicos abundantes, no hay llama estamos en una etapa de refrigeración del área que está quemado'

Los jóvenes que se encontraban internados en el lugar fueron trasladados a otro destino en camionetas particulares para resguardarlos en tanto los cuerpos de emergencias realizaron las tareas correspondientes en inmueble siniestrado.