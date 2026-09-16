Fuego en el Palacio Municipal de Álamo Movilizó a Bomberos Durante el Grito

Un incendio por pirotecnia se registró en la azotea del Palacio Municipal de Álamo, justo arriba del balcón donde se encontraban autoridades e invitados. Los hechos se registraron durante los festejos por el Grito de Independencia.

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió justo al concluir el acto cívico, mientras se desarrollaba el espectáculo de pirotecnia.

Ciudadanos que acudieron al evento se percataron de que en el lado izquierdo del edificio comenzaron a observarse llamas y columnas de humo, presuntamente por un cableado alcanzado por los fuegos artificiales.

La situación causó expectación entre los asistentes, quienes desde la explanada alertaron con señas a las personas que permanecían en el balcón. Minutos después, el personal se replegó hacia el interior del inmueble.

Elementos de Protección Civil y bomberos subieron a la azotea del inmueble para sofocar el fuego, logrando controlarlo sin que se registraran afectaciones mayores. No se reportaron personas lesionadas.