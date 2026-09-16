Accidentes

Fuego en el Palacio Municipal de Álamo Movilizó a Bomberos Durante el Grito

La situación generó momentos de tensión entre quienes presenciaban la celebración desde la explanada

incendio en azotea de palacio municipal de Álamo causó alarma entre los habitantesincendio en azotea de palacio municipal de Álamo causó alarma entre los habitantes. Foto: Hipólito Tapia Moreno

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En Álamo, un incendio en el Palacio Municipal durante el Grito movilizó a elementos de bomberos. Presuntamente la pirotecnia alcanzó cableado de una instalación eléctrica

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