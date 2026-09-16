Ejército Mexicano Presenta a ‘Xólotl’, el Perro Robot que Desactiva Explosivos

En el Desfile Cívico Militar de este 16 de septiembre por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el Ejército presentó oficialmente a ‘Xólotl’, un perro robot desarrollado por ingenieros militares para realizar labores de reconocimiento, detección y desactivación de explosivos en zonas de alto riesgo.

Las autoridades aseguran que la incorporación de ese nuevo elemento responde a la necesidad de reducir la exposición de los soldados a situaciones peligrosas, en particular escenarios donde existen riesgos de explosivos o terrenos de difícil acceso.

Entre las características de Xólotl, el perro robot mexicano, destaca su capacidad de desplazamiento en terrenos irregulares y capacidad para adaptarse a diferentes misiones con extremidades articuladas que le permiten avanzar, subir escalones y atravesar obstáculos.

También cuenta con cámaras y sensores para transmitir imágenes en tiempo real y la detección de amenazas. Otra característica es el brazo para manipular objetos sospechosos o intervenir en la desactivación de explosivos y ruedas en los extremos de las patas que facilitan el desplazamiento en superficies planas.

Se espera que sus habilidades sean usadas en terrenos minados o con presencia de artefactos explosivos improvisados, en operaciones de rescate debido a fenómenos naturales con la idea de proteger la integridad de los soldados, ya que manipulará o acudirá a un terreno de riesgo antes que el personal humano.

Lo que se sabe de esta tecnología es que el Ejército Mexicano no tiene una flotilla masiva de perros robot, sino unidades específicas que han comenzado a introducirse de manera estratégica.

Aunque se mantiene bajo reserva el número total exacto de sus unidades por motivos de seguridad táctica, la integración de este tipo de tecnología en México se distribuye principalmente en proyectos piloto de seguridad pública y Fuerzas Armadas.

HVI