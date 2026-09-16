Sociedad

Ejército Mexicano Presenta a ‘Xólotl’, el Perro Robot que Desactiva Explosivos

Su integración responde a la necesidad de reducir la exposición de los soldados en situaciones peligrosas

Ejército Mexicano Presenta a ‘Xólotl’, Perro Robot que Desactiva ExplosivosXólotl, el perro robot mexicano: Foto: Sedena

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