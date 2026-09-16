230 Personas Permanecen Evacuadas tras Explosión en Jáltipan, Veracruz

Unas 230 personas de seis localidades cercanas a Jáltipan permanecen evacuadas y alojadas en refugios temporales tras la explosión e incendio registrados en una planta de salmuera. Esta información fue confirmada por Guadalupe Osorno Maldonado, Secretaria de Protección Civil Veracruz.

"Tenemos 230 personas evacuadas que se van a mantener, los refugios se mantienen activos por cualquier cosa preventiva, este, y, pues, se sigue atendiendo a la población. ¿Y cuántas localidades? Son 6".

Dijo que los albergues seguirán abiertos mientras continúan las labores en la zona afectada y se determina si existen condiciones para el regreso de los habitantes.

Además, detalló que el incendio se encuentra controlado y que la intensidad de las llamas disminuyó, aunque los cuerpos de emergencia mantienen trabajos en el sitio.

"Está controlado el incendio, sin embargo, pues, es una situación compleja también por el tema industrial. Los temas industriales son muy complejos y por eso, pues, mejor mantener la precaución extrema".

Sobre las causas de la explosión mencionó que están en la zona especialistas realizando los estudios técnicos correspondientes además que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se encargue de emitir los detalles referentes a la cantidad de víctimas mortales.