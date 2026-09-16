Accidentes

230 Personas Permanecen Evacuadas tras Explosión en Jáltipan, Veracruz

Se informó que los habitantes permanecerán bajo protección preventiva hasta que concluyan las revisiones efectuadas por especialistas en el área afectada por la explosión

Más de 200 habitantes permanecen en refugios tras explosión en planta de sal de Jaltipan, VeracruzMás de 200 habitantes permanecen en refugios tras explosión en planta de sal de Jaltipan, Veracruz. Foto: Facebook | Gildardo Maldonado Guzmán

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Tras explosión en planta de salmuera en Veracruz, 230 personas permanecen evacuadas. Se dio a conocer que el incendio ya fue controlado, pero la investigación se mantiene

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