Muere Menor al Salir Proyectado tras Accidente en Saltillo, Coahuila

Un niño de 13 años, identificado como Ian Gael “N”, murió luego de salir proyectado de un vehículo durante un aparatoso accidente ocurrido en el cruce de las calles Matamoros y Melchor Múzquiz, en la zona Centro de Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con los primeros datos del accidente, ocurrido cerca de las 23:45 horas, una camioneta circulaba por la calle Melchor Múzquiz, de poniente a oriente. Al llegar al cruce con Matamoros, presuntamente su conductor no respetó el señalamiento de alto y se atravesó en el paso de otra unidad.

En ese momento, una segunda camioneta circulaba con el paso libre por la calle Matamoros hacia el sur, por lo que impactó contra la primera unidad.

Debido a la fuerza del choque, el menor salió proyectado por una de las ventanas de la camioneta en la que viajaba y quedó gravemente lesionado. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención, pero posteriormente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.