Accidentes

Muere Menor al Salir Proyectado tras Accidente en Saltillo, Coahuila

El menor de 13 años perdió la vida luego de un choque entre dos camionetas en la zona Centro de la ciudad

Muere Menor al Salir Proyectado tras Accidente en Saltillo, CoahuilaEl golpe provocó que el menor de 13 años saliera proyectada por la ventana del vehículo. Foto: N+

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