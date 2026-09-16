Accidentes

Conductor Choca Contra una Casa y Mata a Menor de Edad en Salamanca

La víctima se encontraba viendo la tele cuando el vehículo chocó, derribó la pared y terminó hasta la sala

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: Seguridad Salamanca

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Una camioneta derriba la pared de una casa y mata a una menor que veía televisión.

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