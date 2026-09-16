Conductor Choca Contra una Casa y Mata a Menor de Edad en Salamanca

Un fuerte accidente ocurrido en las calles Mina y Victoria, en plena Zona Centro de Salamanca, dejó sin vida una menor de edad al ser atropellada al interior de su casa por el conductor de una camioneta que chocó contra la fachada y terminó hasta la sala.

De acuerdo a reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona, escucharon un fuerte impacto, por lo que al salir vieron una camioneta al interior de una vivienda.

Ante ello, llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, al mismo tiempo que se acercaron a apoyar a las personas que se encontraban al interior de la casa.

Los primeros en llegar fueron policías municipales de Salamanca, quienes al ver la gravedad de los daños, se dieron cuenta de que al interior de la vivienda había una menor de edad gravemente herida, quien se encontraba en la sala al momento en que la camioneta chocó y entró.

Paramédicos al llegar, solo pudieron confirmar que la pequeña ya no contaba con signos vitales, mientras que el policía detenía al conductor de la camioneta, para que responda por los daños ocasionados y siga la investigación sobre el fallecimiento de la menor de edad.