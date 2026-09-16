¿Aplica Doble Hoy No Circula 17 de Septiembre? Estos Carros Descansan en CDMX-Edomex

Luego de que se activara la contingencia ambiental en días pasados y por las celebraciones de las Fiestas Patrias, los automovilistas deben saber si se aplicará el Doble Hoy No Circula jueves 17 de septiembre de 2026.

Por ello, acá en N+ te explicamos cómo opera el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para que sepas qué carros, hologramas, la lista de placas y engomado que no circulan hoy.

Pese a las celebraciones por el Día de la Independencia de México, en el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex va de aceptable a buena, por lo que luce difícil que sea necesario activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula 17 de septiembre 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Grito de Independencia 2026: Así Fueron los Fuegos Pirotécnicos en el Zócalo de CDMX

Además para este día también se pronostican lluvias en el Valle de México que podrían ayudar a dispersar los contaminantes, por lo cual se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

Si los niveles de contaminación se incrementan en las próximas horas y CAMe decide activar la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 17 de septiembre. Así se aplicaría la restricción en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

Debido a que hasta el momento no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa Hoy No Circula 17 de septiembre funcionará con normalidad, es decir con la misma restricción vehicular de todos los jueves:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE y último dígito numérico de placa 1 y 2.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula jueves son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

Recuerda que el programa de CAMe y Sedema se aplica este jueves 17 de septiembre en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no pueden circulan en las calles de lo contrario se arriesgan a una costosa multa.

Así Aplica el Hoy No Circula jueves 28 de mayo 2026. Foto: CAMe

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