Internacional

EUA Destruye en el Pacífico un Buque Relacionado con el Grupo Delictivo Los Choneros

El Comando Sur del Departamento de Guerra mostró imágenes del buque interceptado y destruido en el océano Pacífico

Destruyen buque ligado a Los ChonerosDestruyen buque ligado a Los Choneros en el Pacífico. Foto: Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos

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