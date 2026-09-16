EUA Destruye en el Pacífico un Buque Relacionado con el Grupo Delictivo Los Choneros

Fuerzas de los Estados Unidos destruyeron en el Pacífico un buque vinculado al grupo del crimen organizado conocido como Los Choneros. En las imágenes publicadas por el Departamento de Guerra se aprecia cómo el navío es interceptado y destruido.

A través de X, el Comando Sur dio a conocer que interceptó un buque en el Pacífico oriental dedicado al reabastecimiento y que participaba en operaciones de narcotráfico. Según el comunicado, la inteligencia estadounidense confirmó que la embarcación estaba vinculada a Los Choneros, una organización del crimen organizado originaria de Ecuador.

Desde el gobierno de Donald Trump, este grupo delictivo se considera como una organización narcoterrorista. Los Choneros operan en Ecuador, así como en Colombia, y colaboran con otros grupos del crimen organizado de Albania y de México. En particular, se les ha señalado por colaborar con el Cártel de Sinaloa en el trasiego de cocaína.

Buque vinculado a Los Choneros, detenido en el Pacífico. Foto: Comando Sur

En las imágenes del Comando Sur se aprecia a personal del Departamento de Guerra desalojando la embarcación. “Las personas retiradas de la embarcación serán entregadas a las autoridades ecuatorianas”, aseguró el comunicado.

Después de desalojar a la tripulación e inspeccionar la cubierta, las fuerzas estadounidenses destruyeron el buque. Al respecto, General Francis L. Donovan, quien lidera el Comando Sur, declaró:

“Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narcoterroristas y golpeándolos donde más les duele: desmantelando sus complejas redes, interrumpiendo su sofisticada logística y asestando un golpe a sus finanzas. Así es como se manifiesta una fricción sistémica total”.

EDG