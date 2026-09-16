Seguridad

Detienen a Tres Sujetos por Presunta Privación de Libertad y Extorsión en Puebla

Erick 'N', Sonia 'N' y Berenica Hayde 'N' habrían seguido exigiendo dinero a la familia de su víctima a pesar de haberla liberado en San Pedro Cholula

Detenidos Dos Mujeres Un Hombre Extorsión Privación Libertad San Pedro Cholula PueblaDetienen a Tres Presuntos Extorsionadores en San Pedro Cholula, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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La Fiscalía de Puebla detiene a Erick, Sonia y Berenice por extorsión tras liberar a su víctima. Descubre cómo un operativo logró su captura y lo que sigue en el proceso.

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