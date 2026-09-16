Detienen a Tres Sujetos por Presunta Privación de Libertad y Extorsión en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer las detenciones a Erick ‘N’, de 26 años; Sonia ‘N’, de 26 años; y Berenice Hayde ‘N’, de 25 años, por su probable participación en el delito de extorsión, en el municipio de San Pedro Cholula.

De acuerdo con los antecedentes, el 10 de julio de 2026, la víctima fue privada de la libertad y posteriormente liberada, luego de que sus familiares realizaran un pago como rescate.

Sin embargo, las amenazas continuaron por parte de los probables responsables contra los extorsionados en la demarcación antes mencionada exigiendo nuevas cantidades de dinero.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo en San Pedro Cholula a Erick N., de 26 años; Sonia N., de 26 años; y Berenice Hayde N., de 25 años, por su probable participación en el delito de extorsión.#FiscalíaInforma | https://t.co/Y60AZbSHkC pic.twitter.com/O93xNfkWJp — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 16, 2026

Ante el temor de que las agresiones verbales continuaran y los privaran nuevamente de su libertad, las víctimas solicitaron acompañamiento de agentes investigadores, por lo que el 14 de septiembre se implementó un operativo que permitió la detención de las tres personas señaladas.

Durante la intervención fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego tipo revólver, 30 mil pesos en efectivo y tres equipos telefónicos, indicios que quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión decretó la retención de las personas detenidas y continuará con la integración de la investigación para judicializar el caso dentro del término constitucional correspondiente.

Con información de N+

GMAZ