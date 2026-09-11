Desaparecidos

Mujer Desaparecida en Mercado Morelos de Puebla Vinculada en Hechos de Extorsión

Fuerzas de seguridad ejecutan operativo de búsqueda para localizar a María Luisa Trinidad en la colonia Diez de Mayo, quien acudió al lugar a comprar carbón.

María Luisa fue detenida y desapareció en el Mercado Morelos de Puebla.María Luisa fue detenida en 2023 y desapareció en el Mercado Morelos. Foto: SSP Puebla

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Movilización policial en el Mercado Morelos de Puebla en busca de María Luisa Trinidad Sánchez.

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