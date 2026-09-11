Mujer Desaparecida en Mercado Morelos de Puebla Vinculada en Hechos de Extorsión

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevaron a cabo un operativo en el Mercado Morelos de la ciudad de Puebla como parte de las acciones de búsqueda por María Luisa Trinidad Sánchez.

La movilización habría sido para tratar de ubicar a la mujer de 41 años quien desapareció en la zona luego de acudir a comprar carbón, de acuerdo a lo registrado en el GPS de su celular.

De manera extraofical personas informaron que agentes ministeriales ingresaron al centro de abasto ubicado en la colonia Diez de Mayo y detuvieron a una persona, sin embargo, hasta el momento de las autoridades no han compartido una postura oficial.

Cabe destacar que una de las líneas de investigación apunta a que, presuntamente, la desaparición de María Luisa Trinidad Sánchez podría tratarse de un “levantón”.

Esto, debido a que la mujer desaparecida fue detenida por elementos de la policía estatal en 2023 junto a tres personas, entre ellas Jimena 'N' conocida también como 'La Patrona', por presuntas extorsiones en el el Mercado Morelos.

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'La Patrona' supuestamente era la segunda al mando de una célula delictiva dedicada a cobrar piso bajo amenazas a los comerciantes, la cual era liderada por Roberto 'N' alias 'El Gabo'.

Los familiares de María Luisa, aceptaron que sí fue detenida, pero, supuestamente, de manera injusta, pues aseguran que no tiene carpeta de investigación ni antecedentes penales.

La búsqueda de la mujer continúa pues hasta el momento las autoridades no han confirmado su localización, por lo que el Protocolo Alba continúa activo.

De acuerdo al boletín de búsqueda, María Luisa Trinidad Velázquez vestía con una sudadera de color negra con gris, pantalones tipo jeans y tenis deportivos color blanco con brillos, además portaba sus lentes.

Cualquier información respecto al caso, puede compartirse de manera confidencial y anónima a los teléfonos: 2212838142, 2222146402, 2222146405 o al correo electrónico boletin.protocolo.alba.fge@fiscalia.puebla.gob.mx

Con información de N+

MCS