Bloquean Carretera a Zapotlanejo; Exigen la Localización de Eric Daniel

Familiares y amigos de Eric Daniel Ríos Ruiz bloquearon la vialidad sobre la carretera a Zapotlanejo, en sentido hacia Guadalajara, a la altura del fraccionamiento Los Arrayanes, en Tlaquepaque.

Los manifestantes exigieron la localización del joven, de 21 años, quien fue visto por última vez el pasado 14 de agosto, cuando regresaba a su domicilio en la colonia Los Amiales, en San Martín de las Flores.

De acuerdo con sus familiares, aparentemente varios sujetos le dispararon y posteriormente lo subieron a una camioneta. Desde entonces, desconocen su paradero y mantienen la preocupación por no tener noticias sobre su situación.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que mantiene comunicación constante con los familiares de Eric Daniel y que continúa con las indagatorias correspondientes para dar con su paradero.