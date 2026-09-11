Desaparecidos

Bloquean Carretera a Zapotlanejo; Exigen la Localización de Eric Daniel

El joven al parecer fue llevado a la fuerza en una camioneta, desde entonces no saben de su paradero

manifestación por desaparecidoEric desapareció en San Pedro Tlaquepaque. Foto: N+

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Eric Daniel, de 21 años, fue llevado a la fuerza en una camioneta. Su familia bloquea la carretera a Zapotlanejo, exigiendo respuestas.

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