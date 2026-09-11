Seguridad

Catean Vivienda de Hombre Atacado a Disparos en Coatzacoalcos, Veracruz

El inmueble quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado, en lo que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes

Aseguran vivienda de hombre herido de bala en CoatzacoalcosEl hombre fue atacado con arma de fuego, por lo que se llevan a cabo las investigaciones. Foto: N+

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Tras balacera en Rancho Alegre II, catean casa en Coatzacoalcos. Fiscalía busca esclarecer el ataque.

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