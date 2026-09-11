Catean Vivienda de Hombre Atacado a Disparos en Coatzacoalcos, Veracruz

Luego del ataque a balazos contra un hombre en la colonia Rancho Alegre II, autoridades ministeriales catearon el inmueble donde vive localizado en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Se trata de la vivienda ubicada en Privada Colorines 33-B, la que fue cateada y posteriormente quedó asegurada por la Fiscalía General del Estado.

El domicilio permanece con sellos colocados con la leyenda “Inmueble Asegurado, además de cintas de restricción colocadas en sus accesos, como parte de las diligencias ministeriales.

El cateo derivó de las investigaciones iniciadas tras la agresión armada registrada. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer quiénes participaron en el ataque.

El estado de salud del hombre es reservado, ya que fue trasladado a un hospital de la ciudad para su atención derivado de las heridas.