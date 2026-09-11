Seguridad

Fiscalía de Jalisco Investiga si Médicos Fueron Obligados a Trabajar en Tecalitlán

Presuntamente el lugar era utilizado para mantener bajo resguardo y recuperación a miembros de grupos delictivos

Investigan si médicos fueron obligados a trabajar en Tecalitlán.Investigan si médicos fueron obligados a trabajar en Tecalitlán.Foto: Fiscalía de Jalisco

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Un inmueble en Tecalitlán presuntamente fue usado por grupos delictivos para recuperación de heridos

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