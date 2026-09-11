Fiscalía de Jalisco Investiga si Médicos Fueron Obligados a Trabajar en Tecalitlán

La Fiscalía de Jalisco investiga si personal médico pudo haber sido obligado a prestar servicios en un inmueble localizado en Tecalitlán, utilizado presuntamente por un grupo criminal para mantener bajo resguardo y recuperación a personas que presentaban lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la desaparición de doctores, paramédicos u otros trabajadores de la salud en la Región Sureste de Jalisco, por lo que esta posibilidad forma parte de las indagatorias.

El inmueble fue localizado como parte de una investigación, luego de que se denunciara la desaparición de un joven de 20 años en Tlaquepaque. De acuerdo con las autoridades, el hombre había abordado un vehículo de plataforma con la intención de trasladarse a un supuesto empleo, pero después de ese momento sus familiares perdieron contacto con él.

Como resultado de las investigaciones y de un operativo conjunto, las autoridades llegaron hasta una finca en Tecalitlán, donde localizaron al joven reportado como desaparecido junto con otras siete personas. En total fueron liberados ocho hombres de entre 16 y 43 años, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, permanecían en el lugar en contra de su voluntad.

Las condiciones encontradas en el inmueble llamaron la atención de las autoridades debido a que aparentemente también era utilizado para atender a personas lesionadas o que requerían recuperación física. Al menos dos de los hombres liberados presentaban dificultades para caminar o utilizaban aparatos de apoyo. En el sitio fueron localizados medicamentos, botas y material ortopédico, así como tres pares de muletas, además de otros objetos.

Las ocho personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención y posteriormente buscar su reincorporación con sus familias. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer cómo operaba el lugar y determinar si personal médico fue obligado a brindar atención a las personas que permanecían ahí.