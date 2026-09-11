Internacional

Contaminación del 11S Causó Más Muertes que los Propios Ataques a las Torres Gemelas

Autoridades eran conscientes de la toxicidad del aire cercano a la Zona Cero, según documentos publicados por el gobierno de Nueva York

Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001Contaminación del 11S causó más muertes que los ataques terroristas. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+