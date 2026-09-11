CIA Desclasifica Informes sobre Al Qaeda y Osama Bin Laden a 25 Años del 11S

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) desclasificó este viernes más de 70 informes entregados a presidentes sobre Al Qaeda y su líder Osama bin Laden, en el vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

La decisión ofrece "una transparencia sin precedentes sobre la información de inteligencia más sensible de Estados Unidos de los años previos y el día posterior a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia", afirmó la CIA en un comunicado.

"Estos informes trazan la evolución de la comprensión que tuvieron los analistas de la CIA sobre Al Qaeda y los esfuerzos por destacar y advertir sobre los planes de ataque de Osama bin Laden, a pesar de contar con información escasa, vaga e imperfecta", señaló.

En N+ te presentamos la radiografía del ataque a las Torres Gemelas, considerado como el peor ataque terrorista en la historia de EUA. Casi 3,000 personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El anuncio se dio a conocer luego de que el presidente Donald Trump conmemoró hoy el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en una ceremonia en el Pentágono, al recordar las vidas perdidas cuando milicianos de Al Qaeda secuestraron aviones y mataron a casi 3,000 personas en tres lugares, alterando la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump y la primera dama, Melania Trump, escucharon mientras se leían en voz alta los nombres de las 184 personas asesinadas ese día en el Pentágono, con el tañido de una campana entre cada uno. En sus declaraciones, el mandatario relató las historias de varias de las víctimas e insistió en que ese momento ha llevado a fortalecer la determinación estadounidense.

"Nunca, jamás olvidaremos", afirmó Trump. "Por eso luchamos hoy. No tenemos opción".

Antes, bajo un aguacero al amanecer, el secretario de Defensa Pete Hegseth y altos mandos militares permanecieron afuera y observaron cómo se desplegaba una enorme bandera estadounidense en el edificio impactado por uno de esos aviones hace un cuarto de siglo.

Es el segundo año consecutivo en que Trump conmemora el día en el Pentágono. La última vez que el presidente, originario de Nueva York, asistió la ceremonia de la zona cero fue en 2024.

El vicepresidente JD Vance asistió a la conmemoración en Nueva York junto a varios expresidentes, mientras otros funcionarios gubernamentales participaron en la ceremonia en Shanksville, Pensilvania. Vance había planeado estar en Nueva York para el aniversario el año pasado, pero en su lugar voló a Salt Lake City para acompañar a la familia de Charlie Kirk tras el asesinato del activista conservador.

Con información de N+ AFP y AP.