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CIA Desclasifica Informes sobre Al Qaeda y Osama Bin Laden a 25 Años del 11S

La dependencia aseguró que la medida ofrece transparencia sin precedentes sobre la información de inteligencia más sensible de Estados Unidos

Partidarios del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.Partidarios del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. Foto: AP | Archivo

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La CIA desclasifica informes sobre Al Qaeda y Bin Laden en el 25 aniversario del 11S, revelando detalles inéditos de inteligencia. Descubre cómo se gestaron los atentados más oscuros de la historia reciente.

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