¿Quién es Yanet Dowden? Perfil de Operadora de ‘Los Mayos’ para Traficar Armas

Una operadora del crimen organizado fue detenida durante un despliegue de las Fuerzas Armadas en Sonora: Yanet Dowden, mujer de nacionalidad estadounidense que se encontraba en posesión de más de 5 mil cartuchos al momento de su captura.

Según información oficial, se trata de una operadora logística para el trasiego de armamento en el municipio sonorense de San Luis Río Colorado, integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Yanet fue aprehendida en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, durante recorridos de vigilancia encabezados por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La mujer fue identificada como miembro de segundo nivel en la estructura de la facción criminal, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.

Entre las pertenencias de la detenida, los agentes localizaron una identificación del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, expedida a nombre de Yanet Dowden, en la que aparece como oficial correccional de segundo nivel.

Ante ello, las autoridades competentes iniciaron acciones para verificar la autenticidad y vigencia de la credencial, así como su situación laboral.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen en Sonora a Yanet 'N', Operadora del Cártel de Sinaloa

A la mujer se le aseguraron en total 5 mil 445 cartuchos calibre 7.62 × 39 mm, además de un vehículo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad destacó que con esta detención y aseguramiento “se afecta la estructura de los grupos delictivos por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos”.

Dowden, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan de manera coordinada para detener a operadores logísticos y financieros, y con ello debilitar células delictivas y contribuir a la seguridad de las familias mexicanas”, apuntó.

SPB