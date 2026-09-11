Seguridad

¿Quién es Yanet Dowden? Perfil de Operadora de ‘Los Mayos’ para Traficar Armas

La mujer, de nacionalidad estadounidense, fue capturada en Sonora en posesión de miles de cartuchos

Yanet Dowden, mujer detenida durante operativo conjunto. Foto: Gabinete de SeguridadYanet Dowden, mujer detenida durante operativo conjunto. Foto: Gabinete de Seguridad

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