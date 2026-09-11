Sociedad

200 Familias Sufren por Falta Luz en Distintas Colonias de Veracruz

Los afectados señalan ya haber reportado esta situación ante CFE, pero no han obtenido una solución a los apagones

Familias afectadas por falta de luz en VeracruzLos apagones y variaciones de voltaje constantes han dañado ya sus equipos electrónicos. Foto: N+

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Apagones nocturnos afectan a 200 familias en Veracruz. Vecinos reportan fallas a CFE sin respuesta efectiva.

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