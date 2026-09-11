200 Familias Sufren por Falta Luz en Distintas Colonias de Veracruz

Son varias familias las que se encuentran afectadas por problemas de energía eléctrica en colonias de la ciudad de Veracruz.

Los ciudadanos indican que a lo largo de la semana, ya suman 5 corre de luz y variaciones de energía. Así lo narra Jorge Antonio Trujillo.

En la colonia Heriberto Jara y con todas las que se colindan con la laguna la ilusión, hemos reportado a CFE, cerca de 7 reportes, vienen dan una pequeña solución y se vuelve a ir la energía

Los vecinos están cansados porque no pueden dormir por las noches que es cuando más se va la luz en sus viviendas en la colonia Lagos y María Esther Zuno de Echeverría.

Padecemos de apagones desde hace 6 meses todas las noches, es un suplicio porque se nos va la luz y a parte hay bajones de luz, que nos descomponen los aparatos eléctricos y quien nos lo va a pagar

Señalan que necesitan un transformador más grande para que abastezca a todas las viviendas. Los afectados indicaron que han recolectado firmas para obtener una solución.

Ya estamos cansados que no se puede dormir, los que trabajamos no podemos descansar bien

Señalan que son aproximadamente 200 familias las afectadas con estos apagones.