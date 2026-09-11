Nuevo Gol de Julián Quiñones en Al Qadisiya vs Al Ettifaq: Así Marcó el Mexicano

Julian Quiñones festejó su inclusión en la lista de candidatos al Balón de Oro con una anotación: el delantero mexicano abrió el marcador en el partido Al Qadisiya vs Al Ettifaq, que terminó empatado 3-3 luego de 90 minutos.

Apenas al minuto 11 del encuentro, Quiñones aprovechó un gran servicio rasante en el área chica para empujar el balón hacia las redes cuando el portero ya estaba vencido. Fue el tercer tanto en su cuenta individual esta temporada.