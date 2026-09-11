Nuevo Gol de Julián Quiñones en Al Qadisiya vs Al Ettifaq: Así Marcó el Mexicano
El equipo del delantero mexicano llegó a 16 unidades y se ubica en el segundo lugar de la tabla general
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El equipo del delantero mexicano llegó a 16 unidades y se ubica en el segundo lugar de la tabla general
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Julian Quiñones festejó su inclusión en la lista de candidatos al Balón de Oro con una anotación: el delantero mexicano abrió el marcador en el partido Al Qadisiya vs Al Ettifaq, que terminó empatado 3-3 luego de 90 minutos.
Apenas al minuto 11 del encuentro, Quiñones aprovechó un gran servicio rasante en el área chica para empujar el balón hacia las redes cuando el portero ya estaba vencido. Fue el tercer tanto en su cuenta individual esta temporada.
El colombiano naturalizado mexicano ha tenido un arranque campaña de altibajos: luego de marcar un tanto en la primera fecha, se quedó varias semanas sin cimbrar las redes. Fue hasta la Jornada 5 que se reencontró con el gol. Y ahora en la 7 sumó su tercera anotación. Así que parece que se ha quitado la malaria de encima.
Además de Quiñones, este día marcaron Mateo Retegui y Mohammed Al-Qahtani para el Al Qadisiya. El delantero mexicano jugó los 90 minutos, pero su equipo no pudo mantener la ventaja y se dejó empatar al 85’. La igualada dejó un sabor amargo, porque también se les escapó el liderato general.
Con el empate de este día, el Al Qadisiya llegó a 16 unidades y se ubicó en la segunda plaza. Desde la cima observa el Ittihad FC, que marcha invicto y suma 17 puntos.
Hay que señalar que el gol de Quiñones llegó precedido de la inclusión del futbolista en la carrera por el Balón de Oro 2026: Está en la lista de 30 candidatos finales. France Football dio a conocer a los futbolistas que competirán por el reconocimiento individual más importante del futbol mundial.
La lista de candidatos al Balón de Oro está conformada por Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise y Joao Neves.
Además de Julián Quiñones, Willian Pacho, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Jr. y Vitinha.
El Balón de Oro, creado por la revista France Football en 1956, celebrará este año su edición número 70 con una ceremonia que tendrá lugar el próximo 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra.
Full-time 🔚 #QADETT | #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/POt4tpJ5Wl— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) September 11, 2026
Con información de N+