Deportes

Nuevo Gol de Julián Quiñones en Al Qadisiya vs Al Ettifaq: Así Marcó el Mexicano

El equipo del delantero mexicano llegó a 16 unidades y se ubica en el segundo lugar de la tabla general

Julián Quiñones, que milita en el Qadisiya, fue incluído en la lista de 30 candidatos finales al Balón de Oro 2026.Julián Quiñones, que milita en el Qadisiya, fue incluído en la lista de 30 candidatos finales al Balón de Oro 2026. Foto: Reuters

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