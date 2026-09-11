Julio César Chávez, en Exclusiva: 'La Pelea Más Grande de Mi Vida fue Abajo del Ring'

La fama, los títulos y el dinero marcaron buena parte de la trayectoria de Julio César Chávez, pero el exboxeador asegura que su mayor desafío ocurrió lejos de los cuadriláteros. En una entrevista con David Faitelson, para N+, recordó los años en los que enfrentó problemas de adicción y contó cómo afrontó su recuperación.

Al hablar de la serie Chávez vs. Chávez, que reconstruye distintos episodios de su vida, el excampeón reconoció que volver a observar algunos de esos momentos fue complicado, como aquellos relacionados con su primera derrota, los problemas personales y su adicción.

"Creo que la pelea más grande de mi vida fue esa abajo del ring", afirmó Chávez al comparar su recuperación con las batallas que sostuvo como boxeador.

El exdeportista explicó que mantenerse en recuperación no depende únicamente del tiempo transcurrido. Señaló que una persona puede llevar años sin consumir y aun así enfrentar el riesgo de una recaída, por lo que considera necesario mantenerse atento de manera permanente.

Chávez también recordó que los primeros años de recuperación fueron especialmente difíciles. Según explicó, durante esa etapa buscaba evadir lo que sentía y enfrentó problemas relacionados con su familia, entre ellos situaciones con sus hijos.

"Pero, pues, yo siempre voy a estar, mientras yo esté limpio, David, siempre voy a estar al rescate de mis hijos", dijo.