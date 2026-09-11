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Julio César Chávez, en Exclusiva: 'La Pelea Más Grande de Mi Vida fue Abajo del Ring'

En entrevista con David Faitelson, el excampeón de boxeo habló sobre los momentos más difíciles que afrontó en su carrera y su proceso de recuperación de las adicciones

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Especial N+ | Julio César Chávez vs. David Faitelson: La Pelea de su Vida | N+

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