Internacional

Muere la Princesa Astrid de Noruega, Dos Días Después del Funeral de su Hermano

El rey Haakon VIII dijo que el fallecimiento de su tía es "una gran pérdida para todos nosotros"

La princesa Astrid de NoruegaLa princesa Astrid de Noruega. Foto: Instagram @detnorskekongehus

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Conmoción en Noruega: Muere la princesa Astrid a los 94 años, poco después de despedir a su hermano, el rey Harald V. El rey Haakon VIII destaca su dedicación a los más vulnerables.

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