Programas sociales

Inicia Registro Desde la Cuna en Septiembre 2026: Así Solicitas Apoyo de 1,200 Pesos

Si tienes un niño o niña de 0 a 3 años, checa qué necesitas para hacer el registro del Apoyo Desde la Cuna 2026

Checa Cómo Hacer Registro de Apoyo Desde la Cuna en Septiembre 2026El programa Desde la Cuna otorga 1,200 pesos bimestrales. Foto: Cuartoscuro
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