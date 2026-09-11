Inicia Registro Desde la Cuna en Septiembre 2026: Así Solicitas Apoyo de 1,200 Pesos

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) de la CDMX abrió el registro del programa "Desde la Cuna" en septiembre de 2026 para que los bebés y niños de 0 a 3 años reciban un apoyo de 1,200 pesos bimestrales.

Por ello, si deseas hacer tu inscripción, acá te explicamos todo lo que necesitas saber como los requisitos y dónde se realiza el registro para que puedas solicitar tu incorporación a este programa social.

La Sebien CDMX informó que a partir del 8 de septiembre de 2026 iniciaron las inscripciones al apoyo Desde la Cuna 2026, por lo que los interesados deben asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos para asegurar su acceso:

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño.

Llenar la solicitud de incorporación al programa.

Que la niña o niño no tenga al momento de la inscripción al programa no más de 3 años, 10 meses.

Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

El registro de Desde la Cuna 2026 no se realiza en ninguna oficina, ya que la Sebien implementa la estrategia Casa por Casa, que consiste en visitas domiciliarias por parte del personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPC).

De esta manera, las madres, padres y tutores de bebés y niños de deben mantenerse pendientes de estas visitas y tener a la mano los siguientes documentos para que puedan hacer su incorporación:

Copia del acta de nacimiento del bebé o niño.

Copia de la identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor.

Copia del Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

El apoyo Desde la Cuna brinda un apoyo económico universal para los primeros años de vida de bebés y niños de 0 a 3 años con 10 meses. En 2026, se otorgan 1,200 pesos, los cuales se depositan en una tarjeta de manera bimestral.

Este programa que dirige la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social busca garantizar un ingreso mínimo a los hogares con niñas y niños pertenecientes a la primera infancia y promover su desarrollo integral.

PPP