Sociedad

Grito de Independencia 2026 en Guanajuato: Horarios y Sedes

En varios municipios del estado, se concentrarán gran parte de los ciudadanos

En Dolores Hidalgo tienen preparado una gran fiesta para este 15 de septiembre.Foto:Municipio de Dolores Hidalgo

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Conoce los horarios y sedes para disfrutar al máximo de estas fiestas patrias en Guanajuato.

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