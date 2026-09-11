Grito de Independencia 2026 en Guanajuato: Horarios y Sedes

Todo está listo para que el próximo 15 de septiembre, miles de mexicanos se reúnan en diferentes ciudades de Guanajuato con la finalidad de dar el Grito de Independencia. En León y Dolores Hidalgo preparan conciertos en vivo.

En esta ocasión, autoridades del Estado, se darán cita al municipio dolorense, donde Jorge Medina y Josi Cuén serán la atracción principal con el espectáculo "La Máquina del Tiempo" de forma gratuita en el Jardín Principal.

Aquí, la gobernadora de Guanajuato, planea dar el Grito alrededor de las 22:30 horas, para después comenzar con un espectáculo de fuegos artificiales y dar paso al concierto de estos dos cantantes.

Asimismo, en León, también se tiene preparado una gran noche, donde la alcaldesa, dará el Grito en punto de las 23:00 horas, para después disfrutar de un show de 350 drones, los cuales darán paso a la presentación en vivo de Alicia Villarreal.

En la ciudad de las fresas, Irapuato, se tiene previsto que la ceremonia del Grito sea de igual manera a las 11 de la noche en la Plaza de los Fundadores, en el Centro Histórico de Irapuato, donde se contará con las presentaciones estelares de La Sonora Dinamita y La Sonora Tropicana sobre el andador Sor.

Por su parte, en Guanajuato Capital, la ceremonia del Grito de Independencia será a las 23:00 horas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, donde se contará después con la presentación de un artista estelar sorpresa.