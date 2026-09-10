Darán Apoyo de 9,500 Pesos a Jóvenes de 15 a 25 Años: Fechas de Registro y Requisitos

Si estás buscando una ayuda económica, te tenemos excelentes noticias, ya que el apoyo de 9,500 pesos para jóvenes de 15 a 25 años abrirá registro en septiembre 2026, y acá te traemos las fechas y los requisitos.

Uno de los programas más esperados del año abrirá periodo de inscripciones este mes, además de que recientemente iniciaron las incorporaciones para recibir un apoyo de 200,000 pesos.

Los jóvenes de 15 a 25 años, tanto hombres como mujeres, podrán solicitar la Beca Benito Juárez del 21 al 30 de septiembre de 2026. Estos son los requisitos principales para obtener el apoyo: