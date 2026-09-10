Darán Apoyo de 9,500 Pesos a Jóvenes de 15 a 25 Años: Fechas de Registro y Requisitos
Conoce qué días será la inscripción y todo lo que necesitas para solicitar tu ingreso al programa dirigido a jóvenes de 15 a 25 años
Conoce qué días será la inscripción y todo lo que necesitas para solicitar tu ingreso al programa dirigido a jóvenes de 15 a 25 años
Si estás buscando una ayuda económica, te tenemos excelentes noticias, ya que el apoyo de 9,500 pesos para jóvenes de 15 a 25 años abrirá registro en septiembre 2026, y acá te traemos las fechas y los requisitos.
Uno de los programas más esperados del año abrirá periodo de inscripciones este mes, además de que recientemente iniciaron las incorporaciones para recibir un apoyo de 200,000 pesos.
Los jóvenes de 15 a 25 años, tanto hombres como mujeres, podrán solicitar la Beca Benito Juárez del 21 al 30 de septiembre de 2026. Estos son los requisitos principales para obtener el apoyo:
Ser alumno/a inscrito/a en nivel educativo de bachillerato, o de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, en el periodo escolar vigente.
No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgado por alguna dependencia o entidad en México.
Este programa social para estudiantes de preparatoria y bachillerato ofrece un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales a lo largo del ciclo escolar, que va de septiembre a junio, es decir que en total pueden recibir hasta 9,500 pesos.
Es importante aclarar que esta Beca Bienestar apoya a todos los estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas, por lo que no existe un mínimo de edad para solicitarla, pero 15 años es la edad promedio al entrar a este nivel.
El registro para los alumnos de preparatoria o bachillerato se realizará por internet en la página oficial https://www.becabenitojuarez.gob.mx/, por lo que primero se debe iniciar sesión con la Llave MX, y si aún no la tienen deberán crear su cuenta en esta plataforma https://www.llave.gob.mx/.
Ya con su cuenta Llave MX podrán iniciar el registro de la Beca Benito Juárez, teniendo los siguientes documentos e información a la mano:
Del estudiante:
CURP.
Clave de Centro de Trabajo CCT.
Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).
Si el estudiante es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor, que son los siguientes:
CURP.
Número de celular.
Correo electrónico.
Identificación oficial digitalizada.(INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).
PPP