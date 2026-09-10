Programas sociales

Darán Apoyo de 9,500 Pesos a Jóvenes de 15 a 25 Años: Fechas de Registro y Requisitos

Conoce qué días será la inscripción y todo lo que necesitas para solicitar tu ingreso al programa dirigido a jóvenes de 15 a 25 años

Checa los requisitos del Apoyo de 9,500 Pesos para Jóvenes de 15 a 25 AñosEl registro para el apoyo de 9,500 pesos iniciará en los próximos días. Foto: Cuartoscuro
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