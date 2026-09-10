Hoy Cumpliría 14 Años Dafne Zapata Quintos, Víctima de Feminicidio en Tamaulipas

El caso de Dafne Zapata Quintos Martínez ha trascendido a nivel nacional e internacional. La adolescente de 13 años murió mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, apenas cuatro días después de haber ingresado a las instalaciones.

Dafne era originaria de El Mante, Tamaulipas. Tenía 13 años y era hija única de la profesora Alejandra Quintos.

Familiares, amigos y maestros la describían como una niña alegre, disciplinada y talentosa. Practicaba box, le gustaba bailar y modelar, y había sido coronada Reina 2024 de la Academia Mante.

Su madre decidió inscribirla en el campamento con la intención de fortalecer su carácter y autonomía, ya que la consideraba una menor tímida y dedicada a sus estudios.

Dafne ingresó a la Academia Militarizada Doenitz el lunes 13 de julio de 2026. El curso de verano estaba dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y estaba programado para concluir el 31 de julio.

Las actividades se desarrollaban en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

Al tratarse de un campamento con internado, la menor permanecería varios días en la academia antes de regresar con su familia.

La noche del jueves 16 de julio, Alejandra Quintos recibió una llamada del personal de la academia, quienes le informaron que su hija se había puesto mal de salud y que debía acudir a las instalaciones.

Sin embargo, cuando la madre pidió que la menor fuera trasladada a un hospital, le informaron que Dafne ya había fallecido.

Los servicios periciales acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Tras las investigaciones, las autoridades calificaron el caso como feminicidio y hasta el momento se han reportado cuatro personas detenidas por su probable participación en los hechos.

Como parte del proceso judicial, una jueza de Control vinculó a proceso a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, director de la escuela militarizada involucrada en el caso de Dafne Zapata Quintos, por su probable participación en el delito de feminicidio.

Posteriormente, el martes 28 de julio de 2026, la jueza de Control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en la academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

Asimismo, se obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, por su probable participación en el delito de violación agravada, en agravio de una adolescente de identidad reservada.

El proceso continúa bajo investigación de las autoridades correspondientes para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.