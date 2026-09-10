Seguridad

Hoy Cumpliría 14 Años Dafne Zapata Quintos, Víctima de Feminicidio en Tamaulipas

La menor que perdió la vida en una escuela militarizada de Ciudad Madero y que hasta día de hoy su caso sigue siendo investigado

Hoy Cumpliría 14 Años Dafne Zapata Quintos Víctima de Feminicidio en TamaulipasHoy Cumpliría 14 Años Dafne Zapata Quintos Víctima de Feminicidio en Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintos

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Dafne Zapata, víctima de feminicidio en Ciudad Madero, hoy cumpliría 14 años. Cuatro detenidos y un proceso judicial en curso.

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