Suspenden Clases en Cuatro Municipios de Sinaloa por Fuertes Lluvias

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó la suspensión de las actividades escolares del turno vespertino en cuatro municipios de Sinaloa.

La medida aplica para todos los niveles educativos en Ahome, Juan José Ríos, Guasave y Angostura, ante el pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad.

De acuerdo con el aviso emitido a la 1:15 horas de este 10 de septiembre, la suspensión se determinó por recomendación de Protección Civil.

Las autoridades exhortaron a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales. La medida corresponde exclusivamente a las actividades escolares del turno vespertino en los municipios señalados.