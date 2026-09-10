Educación

Suspenden Clases en Cuatro Municipios de Sinaloa por Fuertes Lluvias

La medida aplica para todos los niveles educativos en Ahome, Juan José Ríos, Guasave y Angostura

La suspensión aplica al turno vespertino en todos los niveles educativosLa suspensión aplica al turno vespertino en todos los niveles educativos. Foto Ilustrativa: N+

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