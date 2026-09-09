Educación

Suspenden Clases Presenciales en Baja California por Temperaturas Extremas

La medida fue implementada en los siete municipios ante los riesgos para estudiantes y personal educativo por el intenso calor

Suspenden Clases Presenciales en Baja Californis por Temperaturas ExtremasSuspenden Clases Presenciales en Baja Californis por Temperaturas Extremas | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+