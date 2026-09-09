Suspenden Clases Presenciales en Baja California por Temperaturas Extremas

Las temperaturas extremas obligaron a suspender las clases presenciales en los siete municipios de Baja California, ante el riesgo que representa para estudiantes y personal educativo permanecer en planteles sin infraestructura adecuada para enfrentar el calor.

La medida se tomó luego de que las altas temperaturas también alcanzaran a municipios de la zona costa, como Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, donde diversos centros educativos no cuentan con sistemas de aire acondicionado.

Las clases en modalidad virtual se implementarán a partir del turno vespertino de hoy miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre, en todos los niveles educativos, regresando a clases presenciales el lunes 14.

Previamente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la suspensión de actividades presenciales era analizada en coordinación con el gabinete de Educación y Protección Civil, debido a las condiciones registradas en distintos municipios del estado.

El riesgo por las altas temperaturas ya no se concentra únicamente en Mexicali. Durante esta temporada se han registrado muertes asociadas al golpe de calor en Mexicali, San Felipe y Ensenada, mientras que las temperaturas elevadas también se han extendido hacia otros municipios.

Protección Civil Estatal advirtió que la falta de sistemas de aire acondicionado en algunos planteles podría representar un riesgo para la salud de estudiantes y trabajadores, particularmente ante la exposición prolongada a temperaturas extremas.

Autoridades estatales pidieron a madres, padres de familia y estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las indicaciones sobre el regreso a las aulas.

APG