Balaceras

Balean a Cuentahabiente durante Asalto en Plaza Comercial de la Ciudad de Puebla

El hombre acudió a una sucursal bancaria en la colonia Valle Dorado y retiró 90 mil pesos, siendo interceptado por los delincuentes al salir del lugar

Asalto Robo 90 Mil Pesos Cuentahabiente Baleado Plaza San Pedro Colonia Valle Dorado PueblaBalean a Cuentahabiente durante Asalto en Plaza San Pedro de Puebla. Foto: N+

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Un cuentahabiente es herido de bala al salir de un banco en Puebla con 90 mil pesos. Los ladrones escaparon antes de la llegada de la policía.

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