Balean a Cuentahabiente durante Asalto en Plaza Comercial de la Ciudad de Puebla

Un cuentahabiente resultó herido de bala tras ser interceptado por delincuentes afuera de un banco ubicado en la colonia Valle Dorado, al norte de la ciudad de Puebla.

Los reportes policiales indican que el lesionado había acudido a una sucursal bancaria que se encuentra en inmediaciones de la Plaza San Pedro para retirar 90 mil pesos.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles 9 de septiembre de 2026 cuando asaltantes hirieron de bala a un cuentahabiente afuera de un banco en Plaza San Pedro de la capital poblana.

El hombre acababa de retirar 90 mil pesos de la sucursal bancaria ubicada en el centro comercial de la colonia Valle Dorado cuando fue asaltado y baleado.

La víctima se estaba yendo del lugar con la fuerte suma de dinero, por lo que, al salir fue interceptado por los ladrones quienes le exigieron el efectivo. Al tratar de resistirse, los hampones le dispararon para quitarle el botín y después huir del sitio antes que llegara la Policía.

El hombre tuvo que ser atendido por paramédicos para controlar la hemorragia y después fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención médica especializada.

Cabe destacar que hasta el momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, corporación que llegó al lugar de los hechos, no reportó personas detenidas por este asalto.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ