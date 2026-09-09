Reportan Balaceras y Auto Incendiado en Culiacán; Autoridades Realizan Operativo
En este momento elementos de seguridad se encuentran desplegados y atendiendo los reportes.
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La Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa informó que atendió diversos hechos de violencia en diferentes puntos de Culiacán, la noche de este martes.
Todo comenzó alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en Avenida Patria y México 68, según una publicación compartida en X.
La autoridad igual tuvo conocimiento de un automóvil incendiado en la colonia Chapultepec y hubo detonaciones de arma de fuego tras el robo de un vehículo en la vía Gustavo Díaz Ordaz.
La #SSPSinaloa informa que, la noche de este martes 8 de septiembre de 2026, desde las 19:30 horas se han reportado los siguientes hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán:— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026
📍 Avenida Patria y México 68
Detonaciones de arma de fuego.
📍Colonia Chapultepec
🚨…
Fuentes consultadas por este medio indicaron que no hubo personas lesionadas.
Las autoridades pidieron a los ciudadanos no acercarse a los lugares donde se reportaron esos hechos.
Elementos de seguridad se desplegaron en la capital de Sinaloa y a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, se indicó que la situación fue controlada.
"Las autoridades mantienen presencia y vigilancia en los sectores señalados, donde se realizan las acciones correspondientes para mantener la seguridad", informó la SSP.
"Hasta el momento no se han recibido más reportes a los números de emergencias sobre otros hechos de inseguridad", añadió.
La dependencia señaló que la situación está bajo control y reiteró a la ciudadanía atender las indicaciones de las corporaciones y mantenerse informada por canales oficiales.