Reportan Balaceras y Auto Incendiado en Culiacán; Autoridades Realizan Operativo

La Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa informó que atendió diversos hechos de violencia en diferentes puntos de Culiacán, la noche de este martes.

Todo comenzó alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en Avenida Patria y México 68, según una publicación compartida en X.

La autoridad igual tuvo conocimiento de un automóvil incendiado en la colonia Chapultepec y hubo detonaciones de arma de fuego tras el robo de un vehículo en la vía Gustavo Díaz Ordaz.

La #SSPSinaloa informa que, la noche de este martes 8 de septiembre de 2026, desde las 19:30 horas se han reportado los siguientes hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán:



📍 Avenida Patria y México 68

Detonaciones de arma de fuego.



📍Colonia Chapultepec

🚨… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026

Fuentes consultadas por este medio indicaron que no hubo personas lesionadas.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos no acercarse a los lugares donde se reportaron esos hechos.

Elementos de seguridad se desplegaron en la capital de Sinaloa y a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, se indicó que la situación fue controlada.

"Las autoridades mantienen presencia y vigilancia en los sectores señalados, donde se realizan las acciones correspondientes para mantener la seguridad", informó la SSP.

"Hasta el momento no se han recibido más reportes a los números de emergencias sobre otros hechos de inseguridad", añadió.

La dependencia señaló que la situación está bajo control y reiteró a la ciudadanía atender las indicaciones de las corporaciones y mantenerse informada por canales oficiales.