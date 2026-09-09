Vivienda Fue Atacada a Balazos y Quemada de Manera Intencional en Culiacán
Autoridades investigan los actos de vandalismo en la colonia Rafael Buelna
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Una vivienda fue atacada a balazos y quemada de manera intencional por sujetos desconocidos la tarde de este martes 8 de septiembre en la colonia Rafael Buelna de Culiacán, Sinaloa.
El hecho de inseguridad fue reportado alrededor de las 15:00 horas de la mañana, cuando corporaciones policiacas fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre el vandalismo a una casa ubicada por la calle Ébano entre 15 de septiembre y Abedul.
Autoridades descartaron personas lesionadas o fallecidas luego del hecho de vandalismo, solamente se confirmó que el domicilio presentaba impactos de bala en el portón y fue encendido con un tanque de gas pequeño.
Además, los presuntos responsables del delito despojaron un vehículo de características no especificadas para impactarlo contra el portón y después prenderle fuego.
En el lugar de los hechos fue asegurada una tabla para torturar y pirotecnia que estaba al interior del domicilio que fue vandalizado.