Balaceras

Vivienda Fue Atacada a Balazos y Quemada de Manera Intencional en Culiacán

Autoridades investigan los actos de vandalismo en la colonia Rafael Buelna

Vivienda Fue Atacada a Balazos y Quemada de Manera Intencional en CuliacánFoto: N+

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