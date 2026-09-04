Balaceras

Matan a Empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa; Suspenden Festejos en el Municipio

Los eventos por el festejo del 111 aniversario del municipio fueron cancelados ante la violencia registrada en la región.

Matan a Empleada del Ayuntamiento de Escuinapa; Suspenden Festejos en MunicipioMatan a Empleada del Ayuntamiento de Escuinapa. Foto: EntreVeredas

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Impactante: Asesinan a empleada del Ayuntamiento de Escuinapa. Cancelan festejos del 111 aniversario. Autoridades investigan. Conoce más sobre este caso.

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Matan a Empleada del Ayuntamiento de Escuinapa; Suspenden Festejos en Municipio