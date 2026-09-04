Matan a Empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa; Suspenden Festejos en el Municipio

Una funcionaria del Ayuntamiento de Escuinapa fue asesinada a balazos la mañana de este jueves, en las inmediaciones de su domicilio, en la zona Centro de la cabecera municipal.

La víctima fue identificada como Carolina “N”, de 39 años, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento y también era maestra de educación especial.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron hasta el sitio y dispararon directamente contra la mujer cuando se encontraba a bordo de un automóvil, preparándose para acudir a su trabajo.

Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El homicidio ocurre apenas cuatro días después del asesinato del subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta Páez, quien fue localizado sin vida durante las primeras horas del domingo 30 de agosto, en el sector Infonavit Las Fuentes.

La violencia también ha alcanzado directamente a la Policía Municipal, ya que el pasado 31 de marzo de 2026, cuatro agentes fueron asesinados durante una agresión armada registrada mientras realizaban labores de vigilancia en la zona sur del municipio y entre las víctimas se encontraba Esteban Gutiérrez Mazariego, entonces subdirector operativo de la corporación, los otros tres elementos eran su chofer y escoltas.