Dos Hombres son Detenidos por Presuntos Delitos Contra Menores en Veracruz

Las autoridades de Veracruz dieron a conocer que dos hombres permanecerán en prisión mientras enfrentan procesos penales por distintos delitos sexuales presuntamente cometidos contra menores de edad en el municipio de Papantla, al norte de la entidad veracruzana.

Alfonso 'N' fue vinculado a proceso por el delito de pederastia, ya que la investigación señala que las agresiones habrían ocurrido en tres ocasiones al interior de una tienda de abarrotes localizada en la comunidad de Emiliano Zapata, del municipio anteriormente citado.

Por otro lado, se informó que Gregorio 'N' enfrenta cargos por pederastia agravada, abuso sexual de menores y violencia familiar. Los hechos investigados se registraron en una vivienda de la colonia Unidad y Trabajo, también en el municipio de Papantla.

La identidad de las víctimas permanece reservada por tratarse de menores de edad. Los jueces determinaron mantener a ambos imputados bajo prisión preventiva mientras continúan los respectivos procesos penales para determinar su situación jurídica.