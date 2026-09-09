Seguridad

Dos Hombres son Detenidos por Presuntos Delitos Contra Menores en Veracruz

Los sujetos enfrentan un proceso legal debido a que son señalados de pederastia, ilícitos cometidos en la zona norte de la entidad veracruzana

Dos Hombres son Detenidos por Presuntos Delitos Contra Menores en VeracruzAmbos sujetos permanecen en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. Foto: FGE

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Alfonso 'N' y Gregorio 'N' son acusados de pederastia y abuso sexual en Papantla, Veracruz. Las autoridades investigan.

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