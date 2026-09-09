Seguridad

Detienen a Ángel 'N' y Milton 'N' por Secuestro de 10 Mineros en La Concordia, Sinaloa

Los detenidos son identificados como integrantes del grupo delictivo 'Los Menores'

Detención de Ángel N y Milton N. Foto: Gabinete de SeguridadDetención de Ángel N y Milton N. Foto: Gabinete de Seguridad
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