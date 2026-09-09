Detienen a Ángel 'N' y Milton 'N' por Secuestro de 10 Mineros en La Concordia, Sinaloa

Fuerzas federales detuvieron a Ángel Gabriel "N", alias "Tronco", y Milton Yair "N", por su relación con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera en enero de 2026 en La Concordia, Sinaloa.

Ambos individuos son identificados como integrantes del grupo delictivo “Los Menores”, vinculado con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, jefe regional de los “Chapitos”.

A los detenidos se les aseguraron armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico, informó en un comunicado el Gabinete de Seguridad.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 y @SSPCMexico, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N", relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una… pic.twitter.com/hqnOuRRdXp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

Ángel "N" y Milton "N" están relacionados con la privación ilegal de la libertad de diez trabajadores de la empresa Minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrida el 23 de enero en La Concordia.

La captura de los sujetos fue resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales.

Tras su aseguramiento, los detenidos y las armas decomisadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán para continuar con las actuaciones ministeriales conducentes.

AMP