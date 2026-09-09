Educación

Violencia Sexual Infantil: 53% de Adolescentes en México la Ha Padecido

Más de 20 organizaciones impulsan acciones para prevenir y detectar casos de violencia sexual y maltrato infantil en escuelas de educación básica.

Organizaciones presentan recursos contra la violencia sexual infantil.Organizaciones presentan recursos contra la violencia sexual infantil. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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