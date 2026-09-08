Tromba Marina y Caída de Rayo Causan Afectaciones en Veracruz

En la ciudad de Alvarado se registró un fenómeno meteorológico que causó daños en diversos sectores del municipio, así lo dio a conocer el ayuntamiento mediante su cuenta oficial en redes sociales.

En la ciudad de Alvarado esta mañana se registró un fenómeno meteorológico que causó daños en diversos sectores del municipio, así lo dio a conocer el ayuntamiento mediante su cuenta oficial en redes sociales.

Se trató de una tromba marina, acompañada de una lluvia torrencial que dejó afectaciones en algunas zonas como la zona de aliñadores. Así lo confirmó Alberto Cobos, Alcalde de Alvarado.

No es un tornado, tiene otro nombre técnico que se forma y llega a una parte que nosotros conocemos como aliñadores y desprende algunas láminas, pero también pasando a la caseta muy cercano a Lerdo cae un rayo en una torre y la daña, son cerca de 10 mesas que están ahí son 20 a 30 afectados.

Además se informó acerca de la caída de un rayo en una torre de alta tensión perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocasionando fallas al servicio eléctrico de la zona.

El alcalde confirmó que personal se encuentra desplegado en distintos puntos del municipio, trabajando con los equipos de CFE y las áreas de atención a emergencias, con el objetivo de identificar daños y atender, de manera prioritaria, las zonas afectadas.

Exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, extremar precauciones y evitar acercarse a zonas de riesgo o a infraestructuras eléctricas dañadas que pudieran poner en riesgo su integridad.

La Tromba Marina o también como "Culebrilla" es una columna de aire en rotación con forma de embudo que se desarrolla en la superficie del mar o tierra y se conecta con la nube.

Se forma cuando coinciden el aire muy húmedo y cálido de la superficie, la inestabilidad atmosférica y las nubes de fuerte desarrollo vertical.