Cambio climático

Tromba Marina y Caída de Rayo Causan Afectaciones en Veracruz

El fenómeno estuvo acompañado por precipitaciones intensas; cuadrillas recorren los puntos afectados junto con personal de la Comisión Federal de Electricidad

Fenómeno meteorológico causa daños en distintos sectores de AlvaradoFenómeno meteorológico causa daños en distintos sectores de Alvarado. Foto: @Ayuntamiento de Alvarado 2026-2029

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Tromba marina y lluvias intensas causan daños en Alvarado, Veracruz. Autoridades y CFE trabajan para restaurar servicios.

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