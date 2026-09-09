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Un Disparo lo Dejó Sin Caminar, pero Rodrigo Sueña con Llegar a los CrossFit Games

Rodrigo Velázquez recibió un disparo durante un intento de asalto en Ciudad Satélite en 2018; la lesión medular provocó que no volviera a caminar.

Rodrigo Velázquez es campeón mexicano de CrossFit adaptativo.Rodrigo Velázquez es campeón mexicano de CrossFit adaptativo. Foto: N+FORO

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Tras descubrir el CrossFit adaptativo durante su rehabilitación, Rodrigo comenzó a competir y en 2026 consiguió subir al podio en Miami

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Rodrigo Velázquez, Campeón Mexicano de CrossFit Adaptativo