Un Disparo lo Dejó Sin Caminar, pero Rodrigo Sueña con Llegar a los CrossFit Games

A los 22 años, Rodrigo Velázquez recibió un disparo durante un intento de asalto en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La bala atravesó su automóvil y se alojó en la zona de la columna. Tras permanecer tres meses hospitalizado, recibió una noticia que transformó su vida: no volvería a caminar. Ocho años después, aquel joven que tuvo que aprender nuevamente actividades básicas compite en CrossFit adaptativo, ha subido al podio internacional y persigue un objetivo todavía mayor: llegar a los CrossFit Games y representar a México.
El 3 de junio de 2018 quedó marcado en la vida de Rodrigo. Mientras conducía por Ciudad Satélite fue víctima de un intento de asalto. Durante el ataque, uno de los delincuentes disparó contra el automóvil en el que viajaba.
El proyectil atravesó distintas partes del vehículo, incluido el asiento, hasta impactarlo en la columna. La agresión derivó en una lesión medular y abrió un periodo de hospitalización, rehabilitación y adaptación a una realidad completamente distinta.
Al recordar el ataque que sufrió cuando tenía 22 años, Rodrigo explica cómo ocurrió el disparo que cambió el rumbo de su vida.
“En el 2018, el 3 de junio, sufrí un intento de asalto. La bala atravesó todo el coche donde venía, atravesó el asiento hasta llegar a mí y me dio en la columna”, recuerda Rodrigo.
Rodrigo permaneció alrededor de tres meses hospitalizado. Durante ese periodo enfrentó las consecuencias de la lesión y posteriormente recibió la noticia de que no volvería a caminar. La situación significaba mucho más que comenzar a utilizar una silla de ruedas. Actividades cotidianas que antes realizaba automáticamente tuvieron que aprenderse nuevamente como parte de su adaptación.
Rodrigo explica que una lesión medular puede obligar a una persona a reconstruir aspectos básicos de su independencia, desde vestirse hasta bañarse y desplazarse.
“Cuando adquieres este tipo de discapacidad, que es una lesión medular, tienes que aprender a vestirte, tienes que aprender a bañarte, te enseñan a usar una silla de ruedas”, menciona Rodrigo.
La rehabilitación se convirtió en una parte fundamental de su nueva etapa. Fue durante ese proceso cuando un médico le habló sobre el CrossFit adaptativo, disciplina que modifica ejercicios y movimientos de acuerdo con las características y necesidades de los atletas con discapacidad.
Rodrigo comenzó a entrenar y encontró algo que iba más allá de mantenerse físicamente activo. El deporte le permitió plantearse nuevas metas y, eventualmente, entrar al terreno competitivo. Con el paso de los años comenzó a participar en pruebas nacionales e internacionales, hasta colocarse entre los atletas mexicanos destacados de su categoría.
Los registros oficiales de CrossFit muestran la evolución competitiva de Rodrigo en la categoría Men Seated. En 2022 terminó como el mexicano mejor ubicado de su categoría. Para 2023 ocupó el segundo puesto entre los competidores mexicanos y alcanzó la posición 65 a nivel mundial.
Su trayectoria se extendió también hacia otras competencias de deporte adaptado. En 2025 obtuvo el primer lugar en la categoría Seated Without Hip Function de HYROX CDMX, resultado que añadió otro triunfo a su carrera.
El siguiente desafío lo llevó fuera de México. En 2026 viajó a Miami para competir contra atletas internacionales y consiguió subir al podio con un tercer lugar, únicamente por debajo de dos competidores rusos.
Rodrigo asegura que detrás de ese resultado existen meses de entrenamiento y sacrificios que no siempre son visibles cuando un atleta finalmente llega al podio.
“Una satisfacción increíble, de ver todo el esfuerzo que hay detrás y obtienes estos resultados. No es fácil poder entrenar todos los días, hacerte el espacio, alimentarte bien; entonces, todos esos sacrificios que tú haces como atleta, la verdad, se siente increíble poder subirte al podio y ver que puedes tener estos resultados y ser uno de los mejores atletas”, resalta Rodrigo.
Los resultados deportivos no han eliminado una dificultad que acompaña su carrera: financiarla. Competir internacionalmente significa cubrir inscripciones, viajes, alimentación, entrenamiento y otros gastos vinculados con la preparación de un atleta que busca mantenerse en el alto rendimiento.
Rodrigo trabaja como comunicólogo, profesión que estudió, pero también ha recurrido a diferentes alternativas para obtener recursos. Ha vendido chocolates, ropa y otros productos, además de organizar rifas. Su familia también lo ha respaldado para que pueda continuar entrenando y participando en competencias.
En 2025 realizó una campaña de recaudación de fondos con la intención de cubrir su inscripción para competir en Wodapalooza 2026, en Miami. Rodrigo reconoce que clasificar es solamente una parte del desafío, pues después comienza la búsqueda de recursos para hacer posible el viaje y la participación.
“No es nada fácil, primero clasificar y segundo conseguir los ingresos. Tengo trabajo. He contado con el apoyo de mi familia, he vendido cosas por fuera”.
A ocho años del disparo que modificó su movilidad, Rodrigo tiene puesta la mirada en un reto que podría convertirse en uno de los mayores logros de su trayectoria deportiva. Su objetivo es continuar preparándose como atleta de alto rendimiento y buscar durante 2027 un lugar en los CrossFit Games.
Para él, conseguir la clasificación significaría regresar a una competencia mundial, pero también tener la oportunidad de hacerlo representando a México.
Rodrigo Velázquez resume así la meta que ahora impulsa sus entrenamientos y los esfuerzos que realiza para financiar su carrera deportiva.
“Mi siguiente sueño es seguir, obviamente, preparándome para ser un atleta de alto rendimiento, lograr en el 2027 un lugar para ir a los CrossFit Games, para poder ir de nuevo al mundial y poder representar a México”, resalta.
El 3 de junio de 2018, un disparo cambió en segundos la vida de Rodrigo Velázquez. Ocho años después, su historia se escribe entre entrenamientos, competencias, podios y la búsqueda de recursos para seguir avanzando. Ahora, el mexicano tiene enfrente una nueva prueba: conseguir un lugar entre los atletas que competirán en los CrossFit Games de 2027.