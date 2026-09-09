Un Disparo lo Dejó Sin Caminar, pero Rodrigo Sueña con Llegar a los CrossFit Games

A los 22 años, Rodrigo Velázquez recibió un disparo durante un intento de asalto en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La bala atravesó su automóvil y se alojó en la zona de la columna. Tras permanecer tres meses hospitalizado, recibió una noticia que transformó su vida: no volvería a caminar. Ocho años después, aquel joven que tuvo que aprender nuevamente actividades básicas compite en CrossFit adaptativo, ha subido al podio internacional y persigue un objetivo todavía mayor: llegar a los CrossFit Games y representar a México.

El 3 de junio de 2018 quedó marcado en la vida de Rodrigo. Mientras conducía por Ciudad Satélite fue víctima de un intento de asalto. Durante el ataque, uno de los delincuentes disparó contra el automóvil en el que viajaba.

El proyectil atravesó distintas partes del vehículo, incluido el asiento, hasta impactarlo en la columna. La agresión derivó en una lesión medular y abrió un periodo de hospitalización, rehabilitación y adaptación a una realidad completamente distinta.

Al recordar el ataque que sufrió cuando tenía 22 años, Rodrigo explica cómo ocurrió el disparo que cambió el rumbo de su vida.

“En el 2018, el 3 de junio, sufrí un intento de asalto. La bala atravesó todo el coche donde venía, atravesó el asiento hasta llegar a mí y me dio en la columna”, recuerda Rodrigo.