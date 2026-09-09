Salmonella y E. Coli: Brote Afecta a 227 Médicos en Hospital de CDMX

Una emergencia sanitaria encendió las alertas en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). Médicos residentes y de alta especialidad denunciaron más de 227 casos de gastroenteritis infecciosa aguda en una semana, en un brote que asociaron con el consumo de alimentos proporcionados en el comedor institucional destinado a residentes.

De acuerdo con los afectados, varios médicos comenzaron a presentar síntomas gastrointestinales después de consumir los alimentos. Estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella y Escherichia coli enterotoxigénica, dos bacterias capaces de provocar enfermedades intestinales, cuya detección aumentó la preocupación entre el personal médico.

Los médicos residentes afectados reportaron síntomas como dolor abdominal, distensión, diarrea y fiebre. La situación genera especial preocupación debido a que se trata de personal que diariamente participa en la atención de pacientes dentro de uno de los hospitales públicos de referencia del país.

Lupita, residente de cuarto año del Hospital General de México y una de las personas afectadas, relató que comenzó a sentirse mal después de consumir alimentos en el comedor exclusivo para residentes.

“Soy residente de cuarto año, en nuestro hospital, realmente, desde el día lunes, después de comer los alimentos en el comedor de residentes exclusivo de nosotros, empecé con dolor abdominal, con un poco, pues, de distensión, luego diarrea, y pues, finalmente, fiebre.”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Brote de Gastroenteritis Afecta a 135 Médicos del Hospital General de México

El brote fue asociado por los denunciantes con el consumo de alimentos provenientes del servicio subrogado que abastece el comedor institucional. La preocupación aumentó después de que los análisis identificaran los agentes infecciosos relacionados con los casos.

Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella y Escherichia coli enterotoxigénica. Estas bacterias pueden ocasionar infecciones gastrointestinales y pueden estar relacionadas con la contaminación fecal de alimentos o agua, por lo que su detección puso bajo la lupa las condiciones en las que se preparan, manipulan y sirven los alimentos consumidos por los residentes.

Los afectados también señalaron posibles deficiencias en las instalaciones y procedimientos del comedor. Carlos, residente del Hospital General de México que también enfermó, describió los alimentos que reciben habitualmente y algunas de las condiciones que, asegura, han observado durante el servicio.

“La alimentación consiste principalmente en un guisado, puede ser pollo, res, cerdo, sopa de arroz, que se ofrece de alguna manera habitual y alguna porción de verduras, que en algunas ocasiones ha tenido o presenta algunos bichos. El comedor del hospital tiene 3 áreas con aproximadamente 6 mesas cada una, por lo que el espacio disponible para comer es muy limitado en relación a la cantidad de residentes. Otro punto que nos preocupa es el proceso de lavado. Los utensilios se enjabonan en una tarja en la que permanece agua acumulada, nosotros no tenemos certeza alguna sobre la frecuencia con la que esa agua se cambia.”

Las condiciones descritas por los médicos adquieren mayor relevancia porque el comedor institucional representa para muchos de ellos una de las principales alternativas para alimentarse durante sus jornadas. Los residentes forman parte esencial de la operación cotidiana del hospital y participan directamente en la vigilancia, atención y tratamiento de pacientes.

Además, existen factores económicos y logísticos que dificultan sustituir diariamente el servicio del comedor por alimentos adquiridos en otros establecimientos o preparados en casa. Carlos explicó que la beca que reciben durante la residencia es limitada y que tampoco cuentan con espacios adecuados para almacenar comida preparada previamente.

“Comer en el comedor del Hospital General de México, es para muchos de nosotros los residentes prácticamente una necesidad, la beca que estamos recibiendo o que recibimos durante la residencia es limitada, el llevar alguna comida preparada desde casa tampoco es muy sencillo porque no contamos con espacios adecuados para poder almacenarla.”

La denuncia coloca en el centro de la preocupación las condiciones de higiene y seguridad alimentaria dentro de una institución dedicada al cuidado de la salud. Para los residentes afectados, el problema no termina con superar los síntomas, pues buscan evitar que una situación similar vuelva a presentarse entre quienes dependen del comedor durante su formación y sus jornadas hospitalarias.

Tras los más de 227 casos denunciados en una semana, los médicos residentes del Hospital General de México exigen condiciones básicas de higiene, procedimientos seguros para la manipulación de los alimentos y espacios adecuados donde puedan comer sin poner en riesgo su salud.

La presencia confirmada de Salmonella y E. coli enterotoxigénica incrementó la preocupación por el brote. Los residentes esperan que se esclarezca cómo ocurrió la contaminación y que se implementen medidas para garantizar la seguridad de los alimentos que reciben diariamente dentro del hospital.