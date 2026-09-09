Salud

Salmonella y E. Coli: Brote Afecta a 227 Médicos en Hospital de CDMX

Médicos residentes denunciaron más de 227 casos de gastroenteritis infecciosa aguda en una semana y relacionaron el brote con alimentos del comedor institucional.

Médicos residentes protestan por el brote de gastroenteritis.Médicos residentes protestan por el brote de gastroenteritis. Foto: Cuartoscuro

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Estudios de laboratorio confirmaron Salmonella y E. coli enterotoxigénica entre los afectados, quienes reportaron dolor abdominal, diarrea, distensión y fiebre.

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