Iñaki Logra Hazaña en Competencia de Matemáticas y Pone a México en Primer Lugar

Con apenas 7 años, el mexicano Iñaki Zúñiga conquistó el primer lugar de su categoría en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental ALOHA 2026, celebrado el 26 de julio en Ciudad de Panamá, Panamá. El pequeño fue el único representante de México en una competencia que reunió a participantes de distintos países, incluidos China y Japón. Ahora tiene ante sí otra oportunidad internacional en España, pero la falta de recursos económicos podría impedirle asistir.

La hazaña cobra dimensión por la exigencia de la prueba. Iñaki tuvo que poner a prueba su rapidez, concentración y precisión para resolver decenas de operaciones matemáticas en apenas unos minutos. Su desempeño lo llevó hasta lo más alto de su categoría y convirtió su participación en un logro que llena de orgullo a su familia.

El Campeonato Internacional de Cálculo Mental ALOHA exige a los participantes resolver operaciones aritméticas contrarreloj. En el caso de Iñaki, el desafío consistió en completar 70 operaciones matemáticas en un máximo de cinco minutos, lo que equivale a disponer, en promedio, de poco más de cuatro segundos por operación.

Ruth Moreno, madre de Iñaki Zúñiga, explicó que, debido a su edad, el pequeño compitió en la categoría "Pre tiny tots", en la que consiguió el primer lugar internacional.

"Iñaki participó en la categoría 'Pre tiny tots', por su edad entra en esa categoría. Consiste en hacer 70 operaciones matemáticas en 5 minutos y él quedó en primer lugar en su categoría a nivel internacional", contó Ruth Moreno.

El resultado representa un nuevo logro para el niño mexicano, quien desde pequeño ha mostrado interés y habilidad para las matemáticas. Sin embargo, detrás del trofeo existe una historia familiar marcada por desafíos que van mucho más allá de una competencia.

Iñaki nació con labio y paladar hendido, una condición que ha requerido atención médica y diversas cirugías reconstructivas. De acuerdo con su madre, el pequeño todavía tiene procedimientos pendientes y, como parte de su atención, también ha recibido terapia de lenguaje.

Ruth Moreno explicó que la familia buscó que su hijo recibiera atención desde temprana edad debido a la importancia que esto puede tener para su desarrollo.

"Él ha recibido la atención desde chiquito. Nos comentan los doctores que entre más pronto reciban la atención es mejor para ellos en el futuro, además de que tomó terapias de lenguaje".

En medio de estos procesos médicos, Iñaki encontró en las matemáticas una actividad en la que ha logrado destacar. Su familia resalta el entusiasmo con el que enfrenta sus retos y las ganas que mantiene de continuar aprendiendo. El campeonato de Panamá terminó por demostrar hasta dónde pueden llevarlo esas habilidades.

Conseguir el primer lugar no solamente significó regresar a México con un trofeo. El desempeño de Iñaki abrió una nueva oportunidad internacional: una invitación para participar en una competencia de matemáticas en España, donde podría volver a representar al país.

El nuevo reto está previsto para octubre de 2026. Sin embargo, esta vez el principal obstáculo no está en las operaciones matemáticas. Su familia enfrenta dificultades para cubrir el costo del viaje y todavía se encuentra pagando los gastos derivados de su participación en Panamá.

Ruth Moreno reconoció que, bajo las condiciones económicas actuales de la familia, viajar a España no es una posibilidad.

"La Eurocopa va a ser en octubre en España, no vamos a poder asistir, ya que por el momento no contamos con los recursos suficientes para el campeonato".

Así, después de conquistar el primer lugar internacional con apenas 7 años, Iñaki podría quedarse sin la oportunidad de participar en su siguiente competencia fuera de México debido al costo que representa trasladarse hasta España.

Más allá de los números, las competencias y los trofeos, Iñaki conserva los sueños propios de un niño de su edad. Aunque sus habilidades podrían abrirle nuevas oportunidades en el cálculo mental, cuando piensa en lo que quiere hacer de grande tiene una respuesta distinta.

Al hablar sobre su futuro, Iñaki Zúñiga contó que desea convertirse en policía y explicó en pocas palabras la razón detrás de ese sueño.

"Yo quisiera ser policía para ayudar a la gente".

Su respuesta muestra otra faceta del pequeño que acaba de representar a México en una competencia internacional. Para él, el reconocimiento obtenido en Panamá es motivo de emoción, pero su vida cotidiana sigue llena de ilusiones que van más allá de las matemáticas.

Después de competir contra participantes de otros países y quedarse con el primer puesto de su categoría, Iñaki muestra con orgullo el reconocimiento que consiguió en Panamá.

"¡Este fue el trofeo que gané!", dice el pequeño mientras presume el premio obtenido en la competencia.

A sus 7 años, Iñaki Zúñiga ya puede presumir un primer lugar internacional, después de superar una prueba de 70 operaciones matemáticas en cinco minutos. Su historia también está marcada por los tratamientos médicos que ha recibido desde pequeño y por el respaldo de una familia que ha buscado acompañarlo en cada desafío.

Ahora, una nueva competencia en España aparece en su camino, aunque la falta de recursos económicos podría impedirle llegar. Mientras se define qué ocurrirá con esa oportunidad, Iñaki ya consiguió algo difícil de olvidar: representar a México y volver a casa como campeón internacional de cálculo mental en su categoría.