Educación

Iñaki Logra Hazaña en Competencia de Matemáticas y Pone a México en Primer Lugar

El estudiante ganó en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental ALOHA 2026, celebrado en Panamá.

El mexicano resolvió operaciones matemáticas a gran velocidad.El mexicano resolvió operaciones matemáticas a gran velocidad. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El niño mexicano tuvo que resolver 70 operaciones matemáticas en cinco minutos y fue el único representante de México en la competencia internacional

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+