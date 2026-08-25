Educación

Derrama Económica por Regreso a Clases, Bajo Amenaza del Comercio Ilegal

La CANACO CDMX advierte que entre 30% y 50% de las ventas de la temporada escolar podrían dirigirse al mercado ilegal.

Comerciantes de útiles escolares reportan bajas ventas.Comerciantes de útiles escolares reportan bajas ventas. Foto: Cuartoscuro

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El regreso a clases dejaría una derrama de 5 mil 800 millones de pesos en la CDMX, de acuerdo con estimaciones de CANACO CDMX

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