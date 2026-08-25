Eliminan Examen de Admisión para Ingreso a Bachilleratos en Puebla

La Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) anunció cambio histórico para el ingreso al nivel medio superior. A partir del Ciclo Escolar 2027-2028, queda eliminado el examen de admisión a los bachilleratos y Puebla forma parte del bloque de 15 entidades que eliminarán la prueba.

Esta medida forma parte de la estrategia federal "Mi Derecho, Mi Lugar", el objetivo principal es garantizar que la educación sea un derecho universal y no un privilegio condicionado.

La distribución de los estudiantes se hará priorizando la cercanía al domicilio y las opciones que elijan. Además, se contempla el fortalecimiento y la creación de nuevos espacios educativos para evitar la saturación en los planteles de mayor demanda.

En otro tema, la SEP informó que a menos de una semana del inicio del ciclo escolar 2026-2027, aún no hay fecha definida para la entrega gratuita de uniformes y calzado escolar a estudiantes de primaria y secundaria.

El proceso dependerá de la estadística y matrícula que reporten los directivos de los diferentes planteles de educación básica en el estado.

Con esta información se determinará la cantidad de paquetes que será necesario distribuir entre las y los alumnos beneficiarios.

Por el momento, la Secretaría de Educación Pública no ha establecido el calendario ni las fechas en las que comenzará la distribución de uniformes y zapatos gratuitos.

Con información de N+

JAPR