Educación

Eliminan Examen de Admisión para Ingreso a Bachilleratos en Puebla

La medida forma parte de la estrategia federal "Mi Derecho, Mi Lugar", con el objetivo de garantizar que la educación.

La distribución de estudiantes se hará priorizando la cercanía al domicilio.La distribución de estudiantes se hará priorizando la cercanía al domicilio. Foto: SEP Puebla

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Histórico cambio en Puebla: A partir del ciclo 2027-2028, se elimina el examen de admisión a bachilleratos.

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