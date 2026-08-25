Educación

Aspirantes a UNAM e IPN Pagan Miles de Pesos por Curso para Examen de Admisión sin Éxito

Cursos privados cobran desde mil hasta 30 mil pesos, aproximadamente, para preparar a los estudiantes que buscan ingresar a universidades públicas.

Cursos prometen altas tasas de éxito para ingresar a universidades públicas.Cursos prometen altas tasas de éxito para ingresar a universidades públicas. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Cursos para entrar a la UNAM, IPN y UAM prometen altas tasas de éxito y hasta garantías de ingreso. ¿Cuánto cuestan y realmente funcionan?

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