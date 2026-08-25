Aspirantes a UNAM e IPN Pagan Miles de Pesos por Curso para Examen de Admisión sin Éxito

Ante la fuerte competencia por ingresar a universidades públicas en la Ciudad de México (CDMX), aspirantes recurren a cursos privados que prometen elevar sus posibilidades de obtener un lugar en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Algunos llegan a promocionar altas tasas de éxito e incluso supuestas garantías de ingreso, pese a que pagar por estos servicios no asegura ser seleccionado.

La oferta puede resultar especialmente atractiva para jóvenes y familias que enfrentan un proceso de admisión altamente competido. Sin embargo, las experiencias de aspirantes muestran que las promesas publicitarias no necesariamente se traducen en un resultado favorable. Además, la UNAM y la UAM han señalado que no tienen vínculo con cursos privados de preparación ni avalan las garantías de ingreso que algunos negocios ofrecen.

Detrás de las cifras y las promesas existen historias de aspirantes que destinaron miles de pesos a prepararse. Uno de ellos es Diego, quien pagó más de 6 mil pesos por un curso para presentar el proceso de admisión del Instituto Politécnico Nacional. De acuerdo con su testimonio, le hablaron de un porcentaje de éxito cercano al 80%, lo que aumentó su confianza en las posibilidades de conseguir un lugar. Finalmente, Diego no fue seleccionado.