Aseguran Armas, Millones de Pesos y Más de 20 Mil Dosis de Droga en Durango

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron armas de fuego, cartuchos, dinero en efectivo y más de 20 mil dosis de distintas drogas durante acciones de vigilancia en el municipio de Peñón Blanco, Durango.

De acuerdo con la información proporcionada, el aseguramiento se realizó como resultado de patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados en distintos puntos de la localidad.

Durante estas acciones, las autoridades localizaron y aseguraron dos armas de fuego, cargadores y cartuchos, además de más de 2 millones de pesos en efectivo y una cantidad de cigarrillos.

Asimismo, fueron aseguradas más de 20 mil dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, con lo que se logró retirar de circulación una importante cantidad de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de las acciones coordinadas que mantienen las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para combatir a los grupos delictivos y afectar tanto sus capacidades operativas como financieras.

De igual manera, se informó que, en lo que va de la actual administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado casi 26 mil armas de fuego y más de 4 millones de cartuchos.