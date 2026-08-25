Seguridad

Aseguran Armas, Millones de Pesos y Más de 20 Mil Dosis de Droga en Durango

El aseguramiento fue resultado de un operativo coordinado en Peñón Blanco

Durante la actual administración han asegurado casi 26 mil armas de fuego y más de 4 millones de cartuchosEl aseguramiento fue resultado de un operativo coordinado en Peñón Blanco. Foto: Gabinete de Seguridad de México

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Se informó que durante la actual administración han asegurado casi 26 mil armas de fuego y más de 4 millones de cartuchos

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