Comando Norte de EUA Reconoce Éxito de México en Operativo contra 'Los Rusos'

Luego de que la semana pasada en Mexicali, Baja California, se llevara a cabo un gran operativo en el que se decomisaron más de 4 millones de dosis de fentanilo, hoy, el Comando Norte de Estados Unidos reconoció el "éxito" del Gobierno de México.
El Comando Norte destacó que como resultado del "compromiso total" del gobierno de México para contrarrestar a los cárteles se está reduciendo el tráfico ilícito en la frontera sur.
El pasado jueves 20 de agosto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, derivado del intercambio de información con la DEA y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, elementos de la FGR, Defensa Nacional, secretaría de Marina, y la SSPC, ejecutaron un operativo en un inmueble vinculado con el grupo delictivo “Los Rusos”.
Durante el operativo fueron asegurados 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, además de un arma de fuego y vehículos.
Cabe destacar que, "Los Rusos", son una célula criminal identificada como brazo armado del Cártel de Sinaloa de la facción de los "Mayitos".
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