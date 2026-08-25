Seguridad

Comando Norte de EUA Reconoce Éxito de México en Operativo contra 'Los Rusos'

La semana pasada, Fuerzas Federales realizaron un operativo en Mexicali, donde decomisaron 120 kilos de pastillas de fentanilo en un inmueble vinculado a este grupo criminal

Comando Norte de EUA reconoce a MéxicoCuartoscuro
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