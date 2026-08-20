Seguridad

Golpe a 'Los Rusos' con Apoyo de la DEA: García Harfuch Informa Decomiso de Fentanilo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalla resultados de operativo en un inmueble ubicado en Mexicali, Baja California

Decomiso de fentanilo durante operativo en Mexicali, Baja California. Foto: X @OHarfuchDecomiso de fentanilo durante operativo en Mexicali, Baja California. Foto: X @OHarfuch
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