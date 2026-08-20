Golpe a 'Los Rusos' con Apoyo de la DEA: García Harfuch Informa Decomiso de Fentanilo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo durante un operativo en un inmueble vinculado con el grupo delictivo “Los Rusos” en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con el funcionario, el aseguramiento se llevó a cabo derivado del intercambio de información con la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense y de trabajos de inteligencia e investigación de las autoridades mexicanas.

Gracias a ello, elementos de la SSPC, de la Fiscalía General de al República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ejecutaron la acción operativa en el inmueble.

Ahí aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, así como un arma de fuego y vehículos.

“La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”, indicó García Harfuch a través de su perfil en la red social X.

Cabe señalar que ayer, el director de la DEA, Terrance Cole, reconoció el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) llevada a cabo en Argentina.

El funcionario estadounidense calificó al titular de la SSPC como un socio de confianza, además de un “buen amigo de Estados Unidos”.

SPB