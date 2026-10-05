Investigarán Recicladora en Loma Bonita tras Incendios en Tijuana, Baja California

La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California, Norma Martínez, anunció que se tomarán medidas de inspección inmediatas en la recicladora situada entre la zona de Loma Bonita y el Cañón de Las Carretas, esto tras los recientes incendios registrados en las inmediaciones de una empresa.

La funcionaria estatal informó que solicitará formalmente a la Procuraduría de Protección al Ambiente la realización de una supervisión exhaustiva en el inmueble, con el firme objetivo de auditar sus operaciones y verificar que la planta cuente con la totalidad de los permisos ambientales y regulaciones federales vigentes para operar.

Los incendios han generado alerta entre los residentes aledaños debido a la alta densidad de contaminantes y el constante riesgo de propagación hacia áreas habitacionales. De detectarse irregularidades, la compañía podría enfrentar sanciones administrativas o la clausura de sus instalaciones.

JMR