Sociedad

Investigarán Recicladora en Loma Bonita tras Incendios en Tijuana, Baja California

La autoridad estatal revisará que la empresa cumpla con la normativa y permisos federales correspondientes para evitar nuevos siniestros

Investigarán a recicladora entre Loma Bonita y Cañón de Las Carretas por recurrentes incendiosInvestigarán a recicladora entre Loma Bonita y Cañón de Las Carretas por recurrentes incendios | Foto: N+

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